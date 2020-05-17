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В Подмосковье локализовали пожар на территории промзоны

Огнем были охвачены два бензовоза и десять контейнеров со стройматериалами
Описание
© ГУ МЧС по Московской области

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали распространение огня от горящих бензовозов и контейнеров на территории промзоны в городе Дзержинский в Подмосковье. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 18:50 мск объявлена локализация пожара на площади 300 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на территории промзоны в Денисьевском проезде, дом 7а в Дзержинском поступила в 17:50 мск. Огнем были охвачены два бензовоза и десять контейнеров, площадь пожара составила 300 кв. м. В МЧС РФ уточнили, что в контейнерах хранятся стройматериалы.

К тушению привлечены 29 человек и девять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Теги
Россия
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Пострадавших нет
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