В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Авария на Суворовском проспекте произошла в понедельник днем. По данным ГИБДД, автомобиль Kia Rio врезался в автобус, затем задел машину Skoda Rapid и выехал на тротуар. Там он врезался в дорожный знак, который упал и причинил смертельные травмы женщине с детьми. Дети в результате аварии не пострадали.

"По результатам осмотра места происшествия, опроса очевидцев и просмотра записей камер видеонаблюдения следователями в отношении водителя такси и водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, автомобилем такси Kia Rio управлял уроженец Ростовской области. В настоящее время полицейские устанавливают, в результате чьих действий произошло ДТП.

Ранее в компании "Яндекс.Такси" ТАСС сообщили, что намерены содействовать полиции в расследовании данного инцидента. Автомобиль во время ДТП не выполнял заказ.