{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП

Инцидент произошел на Суворовском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Авария на Суворовском проспекте произошла в понедельник днем. По данным ГИБДД, автомобиль Kia Rio врезался в автобус, затем задел машину Skoda Rapid и выехал на тротуар. Там он врезался в дорожный знак, который упал и причинил смертельные травмы женщине с детьми. Дети в результате аварии не пострадали.

"По результатам осмотра места происшествия, опроса очевидцев и просмотра записей камер видеонаблюдения следователями в отношении водителя такси и водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, автомобилем такси Kia Rio управлял уроженец Ростовской области. В настоящее время полицейские устанавливают, в результате чьих действий произошло ДТП.

Ранее в компании "Яндекс.Такси" ТАСС сообщили, что намерены содействовать полиции в расследовании данного инцидента. Автомобиль во время ДТП не выполнял заказ.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Источник: силовики задержали стрелявшего с балкона квартиры в Москве
Для этого одному из сотрудников органов внутренних дел пришлось залезть в квартиру стрелка через окно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС