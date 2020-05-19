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В Ленобласти возбудили новое дело после очередного пожара на объекте культурного наследия

В ночь на 17 мая поджог уничтожил здание казармы для рабочих комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX - начала XX вв. в Новой Ладоге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после очередного пожара в Новой Ладоге Ленинградской области, где сгорело здание-памятник комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX - начала XX вв. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

18 мая следователи возбудили уголовное дело после пожара в Новой Ладоге, где сгорел дом купца П. В. Шабанина, построенный в XIX веке. Кроме того, сотрудники ведомства посчитали, что администрация Новоладожского городского поселения плохо исполняет свои обязанности по охране объектов культурного наследия, в связи с чем было возбуждено еще одно дело по статье о халатности. Теперь СК возбудил дело после уничтожения еще одного памятника.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 17 мая 2020 года в городе Новой Ладоге неизвестный совершил поджог дома №12а на Кузнечном переулке, который включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия, - "Здание казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX - начала XX вв.". В результате пожара помещение получило повреждения, которые привели к его уничтожению.

Ранее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственными органами была организована проверка информации об уничтожении объектов культурного наследия в Новой Ладоге. Следствием также установлено, что ранее в этом же населенном пункте на протяжении последних нескольких лет сгорело не менее четырех объектов культурного наследия. Органами полиции были возбуждены уголовные дела, которые теперь изъяты для дальнейшего расследования в следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияЛенинградская область
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