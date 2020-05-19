Центр радиологии Минздрава начал расследование инцидента в медцентре в Обнинске

ТАСС, 19 мая. Руководство Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ начало внутреннее расследование инцидента на территории экспериментальной базы в Обнинске, где пострадал один человек. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел из-за разрыва линии теплоносителя в одной из лабораторий на территории радиологического центра имени А. Ф. Цыба, который является филиалом центра радиологии Минздрава. Власти отмечали, что речь идет о помещении, арендованном частной компанией.

"19 мая около 14:30 на территории экспериментальной базы МРНЦ им. А. Ф.Цыба в помещении фармацевтической компании - арендатора площадей МРНЦ им. А. Ф. Цыба произошло возгорание химической жидкости в руках одного из сотрудников компании, - уточнили в пресс-службе. - Все аварийные службы сработали в штатном режиме. Огонь не распространился дальше рабочего места лаборанта. Начато внутреннее расследование".

В пресс-службе подчеркнули, что пострадавший не является сотрудником радиологического центра. После инцидента его доставили в одну из больниц Обнинска.

"Руководство центра внимательно следит за состоянием здоровья пострадавшего", - добавили в пресс-службе.