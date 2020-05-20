По подозрению в стрельбе на юго-востоке Москвы задержали троих

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Полиция задержала трех человек, которые могут быть причастны к ранению из травматического оружия трех человек на Южнопортовой улице в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое граждан, подозреваемых в совершении противоправных действий на Южнопортовой улице. Данные граждане доставлены в территориальный отдел полиции", - сказали в главке.

Около 17:04 в полицию поступило сообщение о конфликте на Южнопортовой улице, в ходе которого один из мужчин ранил троих оппонентов из пистолета, после чего скрылся. Предположительно, мужчина стрелял из травматического пистолета. Был введен план "Перехват" для розыска и задержания стрелка.