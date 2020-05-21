Суд отправил под домашний арест главу Светлинского района Оренбуржья

ТАСС, 21 мая. Ленинский районный суд Оренбурга отправил под домашний арест до 19 июля главу Светлинского района области Виктора Тараканова, которого ранее задержали по подозрению в получении взятки в размере 200 тыс. рублей. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда от 21 мая 2020 года отказано в удовлетворении ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тараканова В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ходатайство обвиняемого об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС, сотрудники регионального ФСБ при взаимодействии с МВД и управлением СК РФ задержали главу района 19 мая. По данным ФСБ, Тараканов вымогал взятку в 200 тыс. рублей у местного предпринимателя за оказание содействия в аукционе по благоустройству территории в поселке Светлый в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Позднее в МВД сообщили, что задержан также предприниматель. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации правительства области, Виктор Тараканов возглавлял район с 23 октября 2010 года.