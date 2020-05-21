Супруги из Вологды оспорят решение суда, признавшего их вину в смерти опекаемого мальчика

ТАСС ,21 мая. Супруги Юлия и Евгений Блохин подали апелляционную жалобу на решение Вологодского областного суда, приговорившего их к 18 и 4 годам колонии соответственно. Об этом сообщила в четверг пресс-служба объединенных судов Вологодской области.

Юлию Блохину ранее признали виновной в избиении до смерти 6-летнего опекаемого ребенка. "Рассмотрение апелляционных жалоб Юлии и Евгения Блохиных, их защитников и апелляционного представления прокурора на приговор Вологодского областного суда от 20 февраля 2020 года назначено во Втором апелляционном суде общей юрисдикции на 28 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Суд первой инстанции назначил Юлии Блохиной наказание в виде 18 лет колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год, Евгения Блохина приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Присяжные признали, что Блохин заслуживает снисхождения, а Блохина - нет.

По данным следствия, в апреле 2017 года мальчик попал в приемную семью Блохиных, где также проживали три дочери женщины. Супруги его систематически избивали и не обеспечивали медпомощью. 10 августа 2018 года Блохина в состоянии алкогольного опьянения избила ребенка, в результате чего он получил многочисленные переломы и черепно-мозговую травму, впав в кому. Оказавшаяся в доме Блохиных их знакомая медсестра вызвала скорую помощь, которая госпитализировала мальчика. В апреле 2019 года он умер.

Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила взять на себя вину в избиении мальчика. Блохиной предъявили обвинение по пяти статьям УК РФ ("Убийство", "Умышленное систематическое причинение средней тяжести вреда здоровью", "Истязание", "Оставление в опасности", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ее супруг обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании и оставлении в опасности.

Родную мать мальчика лишили родительских прав, она отбывала наказание в местах лишения свободы за нападение с ножом на мужа. Опекуном выступила двоюродная сестра матери.