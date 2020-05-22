ФСИН России назвала провокацией телесюжет France 24 о бунте в иркутской колонии

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний РФ назвала провокацией репортаж, выпущенный французским телеканалом France 24 о бунте в исправительной колонии 15 в городе Ангарске Иркутской области, который произошел в апреле. Как сообщила пресс-служба ФСИН России, изложенная в сюжете информация, в частности о том, что съемочную группу не пустили на территорию колонии, недостоверна.
"Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сюжет вышел в эфир 20 мая. Как отмечает пресс-служба ФСИН, недостоверная информация, которая в нем излагается, взята журналистами у граждан, заинтересованных "в дестабилизации обстановки в учреждениях УИС (уголовно-исправительной системы - прим. ТАСС)". Одна из претензий журналистов касается того, что их съемочную группу не пустили на территорию ИК-15. Пресс-служба в своем сообщении поясняет, что в учреждениях уголовно-исправительной системы введены ограничения на посещения в связи с пандемией. "При этом на все поставленные журналистами телеканала France24 вопросы были даны в письменной форме исчерпывающие квалифицированные ответы", - сообщила пресс-служба.
Будет ли ФСИН России требовать от телеканала опровержения, в пятницу в пресс-службе ведомства ТАСС уточнить не смогли и попросили направить официальный запрос на получение информации.
Бунт в колонии строгого режима, в которой содержатся порядка 1,2 тыс. осужденных, начался 9 апреля. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Заключенные напали на работника колонии, а вечером 10 апреля устроили пожар. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой.
СК возбудил уголовное дело по статьям о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, и об организации массовых беспорядков. По информации СК, установлены основные зачинщики и участники, их порядка 200 человек. Ранее управление ФСИН по Иркутской области сообщало, что установлены заказчики беспорядков. На время расследования уголовного дела наиболее активные участники бунта помещены в СИЗО. Министр юстиции России Константин Чуйченко 14 апреля в интервью "Российской газете" сообщил, что беспорядки и поджог в колонии были заранее срежиссированной провокацией.