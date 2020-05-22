ФСИН России назвала провокацией телесюжет France 24 о бунте в иркутской колонии

Сюжет вышел в эфир 20 мая. Как отмечает пресс-служба ФСИН, недостоверная информация, которая в нем излагается, взята журналистами у граждан, заинтересованных "в дестабилизации обстановки в учреждениях УИС (уголовно-исправительной системы - прим. ТАСС)". Одна из претензий журналистов касается того, что их съемочную группу не пустили на территорию ИК-15. Пресс-служба в своем сообщении поясняет, что в учреждениях уголовно-исправительной системы введены ограничения на посещения в связи с пандемией. "При этом на все поставленные журналистами телеканала France24 вопросы были даны в письменной форме исчерпывающие квалифицированные ответы", - сообщила пресс-служба.



Будет ли ФСИН России требовать от телеканала опровержения, в пятницу в пресс-службе ведомства ТАСС уточнить не смогли и попросили направить официальный запрос на получение информации.



Бунт в колонии строгого режима, в которой содержатся порядка 1,2 тыс. осужденных, начался 9 апреля. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Заключенные напали на работника колонии, а вечером 10 апреля устроили пожар. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой.



СК возбудил уголовное дело по статьям о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, и об организации массовых беспорядков. По информации СК, установлены основные зачинщики и участники, их порядка 200 человек. Ранее управление ФСИН по Иркутской области сообщало, что установлены заказчики беспорядков. На время расследования уголовного дела наиболее активные участники бунта помещены в СИЗО. Министр юстиции России Константин Чуйченко 14 апреля в интервью "Российской газете" сообщил, что беспорядки и поджог в колонии были заранее срежиссированной провокацией.