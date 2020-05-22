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Крушение пассажирского самолета в Пакистане

Разбившийся в Пакистане Airbus A320 был произведен 15 лет назад

Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность

ТАСС, 22 мая. Потерпевший крушение вблизи Карачи самолет Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" был произведен 15 лет назад. Об этом в пятницу сообщил портал Flightradar24.

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Самолет, следовавший из Лахора, разбился вблизи Карачи перед заходом на посадку. Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность.

В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа.

В результате инцидента было разрушено несколько жилых построек, из-под обрушившихся зданий были спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.

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ПакистанКрушение пассажирского самолета в Пакистане
Крушение пассажирского самолета в Пакистане
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