Крушение Airbus A320 в Пакистане. Главное

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" за несколько минут до посадки упал в жилом районе вблизи международного аэропорта Карачи. По последним данным, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа.

Самолет совершал рейс PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи.

По информации Geo TV, лайнер потерял связь с диспетчерами за минуту до крушения при посадке.

Airbus A320 упал на жилой район. В результате было разрушено несколько жилых построек, из-под обрушившихся зданий были спасены около 20 местных жителей.

Карачи Васим Ахтар заявил, что при крушении пассажирского самолета никто не выжил.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования родственникам погибших.

В авиакомпании считают преждевременным говорить о причинах крушения самолета, в том числе о возможной технической неисправности.

В управлении гражданской авиации Пакистана сообщили, что на аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами слышно, как командир экипажа сообщил о технической неполадке, он принял решение зайти на второй круг. При заходе на посадку экипаж сообщил диспетчерам об отказе двигателя, после чего передал сигнал бедствия.

По информации портала Flightradar24, потерпевший крушение Airbus А320 был произведен 15 лет назад.

На месте катастрофы работают спасатели и военные.