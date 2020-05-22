Крушение Airbus A320 в Пакистане. Главное

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" за несколько минут до посадки упал в жилом районе вблизи международного аэропорта Карачи. По последним данным, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа.
- Самолет совершал рейс PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи.
- По информации Geo TV, лайнер потерял связь с диспетчерами за минуту до крушения при посадке.
- Airbus A320 упал на жилой район. В результате было разрушено несколько жилых построек, из-под обрушившихся зданий были спасены около 20 местных жителей.
- Карачи Васим Ахтар заявил, что при крушении пассажирского самолета никто не выжил.
- Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования родственникам погибших.
- В авиакомпании считают преждевременным говорить о причинах крушения самолета, в том числе о возможной технической неисправности.
- В управлении гражданской авиации Пакистана сообщили, что на аудиозаписи переговоров пилотов с диспетчерами слышно, как командир экипажа сообщил о технической неполадке, он принял решение зайти на второй круг. При заходе на посадку экипаж сообщил диспетчерам об отказе двигателя, после чего передал сигнал бедствия.
- По информации портала Flightradar24, потерпевший крушение Airbus А320 был произведен 15 лет назад.
- На месте катастрофы работают спасатели и военные.