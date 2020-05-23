СМИ: число жертв авиакатастрофы в Пакистане выросло до 97

ТАСС, 23 мая. Количество погибших при крушении в пятницу самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в районе города Карачи выросло до 97. Об этом сообщила в субботу газета Doon со ссылкой на представителей сферы здравоохранения провинции Синд.

Ранее издание информировало о 92 жертвах.

Газета не уточняет, были ли все погибшие пассажирами воздушного судна или среди них есть жители домов, на которые рухнул самолет. 11 жителей района, где произошло крушение, получили ранения и находятся в стабильном состоянии. По информации Doon, в катастрофе выжили как минимум двое пассажиров воздушного судна, их состояние также оценивается как стабильное.

Кроме того, газета уточняет, ссылаясь на представителя "Пакистанских международных авиалиний", что в самолете находились 99 человек: 91 пассажир и восемь членов экипажа. До этого сообщалось, что на борту находились 51 мужчина, 31 женщина и девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа.

Разбившийся самолет следовал в Карачи из города Лахор. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.