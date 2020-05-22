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Крушение пассажирского самолета в Пакистане
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Airbus оказывает помощь в расследовании крушения A320 в пакистанском Карачи

Самолет выполнял рейс из Лахора в Карачи 22 мая 2020 года

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Корпорация Airbus оказывает содействие в расследовании крушения самолета A320 "Пакистанских международных авиалиний" в районе Карачи. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении компании в Twitter.

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"Мы с сожалением подтверждаем, что самолет А320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" потерпел крушение, выполняя рейс из Лахора в Карачи 22 мая 2020 года, - отмечается в сообщении. - Airbus оказывает помощь в расследовании". В компании также выразили соболезнования всем, кого затронула эта авария.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС представитель французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) сообщил, что французские эксперты обсуждают с Airbus возможность их участия в расследовании крушения.

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