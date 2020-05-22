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Крушение пассажирского самолета в Пакистане
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Reuters: мэр Карачи заявил, что при крушении самолета, скорее всего, никто не выжил

В то же время он отметил, что эта информация еще требует подтверждения
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Описание
© AP Photo/Fareed Khan
© AP Photo/Fareed Khan
© AP Photo/Fareed Khan
© EPA-EFE/REHAN KHAN

ТАСС, 22 мая. Мэр Карачи Васим Ахтар заявил, что никто из находившихся на борту пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" не выжил при крушении, которое произошло в пятницу недалеко от города в провинции Синд. Об этом сообщило агентство Reuters.

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"На данный момент мы считаем, что выживших нет, но эта информация еще должна быть подтверждена", - приводит агентство слова мэра. В настоящее время Ахтар находится на месте катастрофы.

Местная газета Doon, в свою очередь, информирует, что в результате крушения есть выжившие.

Теги
ПакистанКрушение пассажирского самолета в Пакистане
Крушение пассажирского самолета в Пакистане
Крушение Airbus A320 в Пакистане. Главное
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