Reuters: мэр Карачи заявил, что при крушении самолета, скорее всего, никто не выжил

ТАСС, 22 мая. Мэр Карачи Васим Ахтар заявил, что никто из находившихся на борту пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" не выжил при крушении, которое произошло в пятницу недалеко от города в провинции Синд. Об этом сообщило агентство Reuters .

"На данный момент мы считаем, что выживших нет, но эта информация еще должна быть подтверждена", - приводит агентство слова мэра. В настоящее время Ахтар находится на месте катастрофы.

Местная газета Doon, в свою очередь, информирует, что в результате крушения есть выжившие.