СМИ: причиной крушения самолета в Пакистане могло стать столкновение с птицами

ТАСС, 22 мая. Причиной крушения самолета "Пакистанских международных авиалиний" могло стать столкновение воздушного судна со стаей птиц. Об этом сообщила в пятницу газета The Nation.
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По ее данным, у самолета также заклинил механизм шасси. Подробностей газета не приводит.
На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. На данный момент известно о 37 погибших в авиакатастрофе.
В результате инцидента было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.