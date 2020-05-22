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Крушение пассажирского самолета в Пакистане

СМИ: причиной крушения самолета в Пакистане могло стать столкновение с птицами

Сообщается также, что у самолета заклинил механизм шасси

ТАСС, 22 мая. Причиной крушения самолета "Пакистанских международных авиалиний" могло стать столкновение воздушного судна со стаей птиц. Об этом сообщила в пятницу газета The Nation.

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По ее данным, у самолета также заклинил механизм шасси. Подробностей газета не приводит.

На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. На данный момент известно о 37 погибших в авиакатастрофе.

В результате инцидента было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.

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ПакистанКрушение пассажирского самолета в Пакистане
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