Премьер Пакистана выразил соболезнования семьям пассажиров разбившегося самолета

"Я шокирован и огорчен крушением борта "Пакистанских международных авиалиний. Молюсь и соболезную семьям погибших", - написал он на своей странице Twitter.

Хан сообщил, что находится на связи с главой авиакомпании, который направился на место катастрофы вместе со спасателями. "Немедленно будет организовано расследование [инцидента]", - заявил пакистанский премьер.

По последним данным, на борту воздушного судна, следовавшего из Лахора и разбившегося в пятницу в районе Карачи, могли находиться около 100 человек, включая членов экипажа.