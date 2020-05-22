Премьер Пакистана выразил соболезнования семьям пассажиров разбившегося самолета

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования родственникам пассажиров самолета Airbus A320 "Пакистанских международных авиалиний", который в пятницу потерпел крушение вблизи Карачи.
"Я шокирован и огорчен крушением борта "Пакистанских международных авиалиний. Молюсь и соболезную семьям погибших", - написал он на своей странице Twitter.
Хан сообщил, что находится на связи с главой авиакомпании, который направился на место катастрофы вместе со спасателями. "Немедленно будет организовано расследование [инцидента]", - заявил пакистанский премьер.
По последним данным, на борту воздушного судна, следовавшего из Лахора и разбившегося в пятницу в районе Карачи, могли находиться около 100 человек, включая членов экипажа.