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Крушение пассажирского самолета в Пакистане

Премьер Пакистана выразил соболезнования семьям пассажиров разбившегося самолета

Airbus A320 "Пакистанских международных авиалиний" потерпел крушение вблизи Карачи

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования родственникам пассажиров самолета Airbus A320 "Пакистанских международных авиалиний", который в пятницу потерпел крушение вблизи Карачи.

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"Я шокирован и огорчен крушением борта "Пакистанских международных авиалиний. Молюсь и соболезную семьям погибших", - написал он на своей странице Twitter.

Хан сообщил, что находится на связи с главой авиакомпании, который направился на место катастрофы вместе со спасателями. "Немедленно будет организовано расследование [инцидента]", - заявил пакистанский премьер.

По последним данным, на борту воздушного судна, следовавшего из Лахора и разбившегося в пятницу в районе Карачи, могли находиться около 100 человек, включая членов экипажа.

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ПакистанКрушение пассажирского самолета в Пакистане
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