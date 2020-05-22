СМИ: по меньшей мере 32 выживших с рейса Лахор - Карачи госпитализированы

ТАСС, 22 мая. Как минимум 32 выживших с авиарейса компании "Пакистанские международные авиалинии", потерпевшего крушение неподалеку от Карачи, были доставлены в больницу. Об этом сообщила в пятницу газета The Nation со ссылкой на медиков.

Из них 15 были направлены в Гражданский госпиталь Карачи, еще 17 - девять мужчин и восемь женщин - доставлены в госпиталь им. Джинны.

Ранее сообщалось, что как минимум двое выжили после крушения самолета Airbus A320, направлявшегося из Лахора в Карачи.

Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность. В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа.

В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков были спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.