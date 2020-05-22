AP: по меньшей мере двое выжили в авиакатастрофе в Пакистане

ТАСС, 22 мая. Как минимум два человека, летевшие в самолете Лахор - Карачи, выжили при крушении воздушного судна. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации Пакистана.

В свою очередь агентство Reuters приводит данные представителя пакистанских властей о том, что в результате авиакатастрофы выжил по меньшей мере один человек.

Как сообщила министр здравоохранения провинции Синд, где располагается Карачи, Азра Печухо, оценивать число жертв крушения самолета преждевременно. "К настоящему моменту мы не можем сообщить точное количество погибших", - сказала она, добавив, что "идентификация погибших будет происходить по ДНК".

Самолет, следовавший из Лахора, разбился в районе Карачи перед заходом на посадку. Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность. В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находились 51 мужчина, 31 женщина и девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа. В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков были спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.