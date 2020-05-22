СМИ: число погибших при крушении самолета в Пакистане возросло до 50

ТАСС, 22 мая. По меньшей мере 50 тел было доставлено в больницы с места крушения самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в районе города Карачи. Об этом информирует агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.

Телекомпания BOL News, в свою очередь, сообщает о 90 погибших со ссылкой на министра гражданской авиации Гулама Сарвара Хана. Отмечается также, что при крушении самолета были повреждены не менее пяти домов и несколько транспортных средств.

Самолет пакистанской авиакомпании Airbus A320 следовал в Карачи из города Лахор. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа.