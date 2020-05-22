{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение пассажирского самолета в Пакистане
Обновлено 

СМИ: число погибших при крушении самолета в Пакистане возросло до 50

При крушении самолета повреждены не менее пяти домов и несколько транспортных средств

ТАСС, 22 мая. По меньшей мере 50 тел было доставлено в больницы с места крушения самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в районе города Карачи. Об этом информирует агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.

На эту тему
Крушение Airbus A320 в Пакистане. Главное

Телекомпания BOL News, в свою очередь, сообщает о 90 погибших со ссылкой на министра гражданской авиации Гулама Сарвара Хана. Отмечается также, что при крушении самолета были повреждены не менее пяти домов и несколько транспортных средств.

Самолет пакистанской авиакомпании Airbus A320 следовал в Карачи из города Лахор. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. 

Теги
ПакистанКрушение пассажирского самолета в Пакистане
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве установили распространителя фейка об умерших от коронавируса в обсерваторе
Женщина пояснила, что является модератором группы в социальной сети, а информацию разместила для привлечения новых подписчиков
Читать полностью