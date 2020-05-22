В Airbus сообщили, что потерпевший крушение в Пакистане A320 эксплуатировался с 2004 года

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Потерпевший крушение в районе пакистанского города Карачи cамолет Airbus A320 эксплуатировался с 2004 года, находился в распоряжении "Пакистанских международных авиалиний" с 2014 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике корпорации Airbus.

"На данном этапе Airbus не располагает подтвержденной информацией относительно обстоятельств аварии, - отмечается в публикации. - Этот самолет имел регистрационный номер AP-BLD, заводской серийный номер 2274, впервые был введен в эксплуатацию в 2004 году".

"Он использовался "Пакистанскими международными авиалиниями с 2014 года", - добавили в авиакомпании. По данным Airbus, "на сегодняшний день самолет отлетал около 47 100 летных часов".

Самолет потерпел крушение, следуя по маршруту из города Лахор в Карачи. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. В результате крушения погибли 66 человек, разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.