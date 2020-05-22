СМИ: Минавиации Пакистана создало комиссию для расследования авиакатастрофы в Карачи

ТАСС, 22 мая. Министерство гражданской авиации Пакистана в пятницу объявило о создании специальной комиссии, которая будет заниматься расследованием крушения самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в районе города Карачи. Об этом сообщила газета The Nation .

По ее данным, в состав комиссии войдут четыре человека во главе с президентом Бюро по расследованию авиационных происшествий Пакистана Мухаммадом Усман Гани.

Как сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения и социального развития провинции Синд Мерана Юсуф, число жертв достигло 66 человек. При этом она уточнила, что на данный момент невозможно сказать, являются ли все погибшие пассажирами самолета или среди них есть жители дома, на который упал самолет.

Самолет следовал в Карачи из города Лахор. На борту находился 91 пассажир и семь членов экипажа. В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.