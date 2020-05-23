Открытое горение на кондитерской фабрике в Набережных Челнах ликвидировали

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории хлебобулочно-кондитерской фабрики "Акульчев" в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано. Площадь возгорания составила 150 кв. м", - сказали в ведомстве.

По уточненным данным, горела охладительная лента из пластика в производственном цеху. Пожарным пришлось защищать кровлю от огня. Пожар тушили 75 человек и 20 единиц техники, ему присвоили повышенный ранг сложности.