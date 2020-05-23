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Открытое горение деревянной церкви в Сергиевом Посаде ликвидировали

Огонь охватил 400 кв. м

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение деревянной церкви в деревне Взглядьево в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 07:25 объявлена ликвидация открытого горения. Причина пожара устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в деревянной недействующей церкви поступила в 06:10 мск в субботу. К моменту прибытия пожарных здание горело по всей площади. Пожарным удалось локализовать горение в 07:05 мск на площади 400 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Теги
Россия
В Сергиевом Посаде горит деревянная церковь
Пожар локализовали на площади 400 кв. м, пострадавших в ЧП нет
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