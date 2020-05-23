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Крушение пассажирского самолета в Пакистане

В авиакомпании заявили, что среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане был гражданин США

Ранее в министерстве здравоохранения и социального развития провинции сообщили, что среди двух выживших в авиакатастрофе иностранцев нет

ИСЛАМАБАД, 23 мая. /ТАСС/. Одним из погибших в авиакатастрофе в пакистанском городе Карачи, произошедшей в пятницу, был гражданин США. Об этом в субботу рассказал ТАСС представитель авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" Абдулла Хан.

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"На борту разбившегося вблизи Карачи самолета находился один гражданин США", - рассказал Хан. Посольство США в Исламабаде не смогло прокомментировать информацию авиаперевозчика. Пресс-служба министерства здравоохранения и социального развития провинции сообщила, что среди двух выживших в авиакатастрофе иностранцев нет.

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На борту находились 99 человек. По информации Министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение с птицами.

Ранее пресс-служба Министерства гражданской авиации Пакистана сообщила, что потерпевший крушение самолет прошел последнее техническое обслуживание в марте 2020 года и находился в исправном состоянии. Ведомство также объявило о создании специальной комиссии по расследованию катастрофы. В ее состав войдут четыре человека во главе с президентом Бюро по расследованию авиационных происшествий Пакистана Мухаммадом Усманом Гани.

Теги
ПакистанКрушение пассажирского самолета в Пакистане
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