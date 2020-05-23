Источник: минирование московского аэропорта Шереметьево оказалось ложным

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании московского аэропорта Шереметьево оказалось ложным. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в субботу в аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" воздушной гавани. На место для проверки здания и прилегающей территории прибыли кинологи. "Проверка завершена. Взрывные устройства и взрывоопасные вещества обнаружены не были. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

20 мая были "заминированы" аэропорты Шереметьево и Домодедово и все самолеты на их стоянках. Ни один из объектов не эвакуировался, они работали в штатном режиме. Все угрозы оказались ложными.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время было "заминировано" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.