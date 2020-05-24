Работа спасателей на месте крушения самолета в Карачи была затруднена плотной застройкой

ИСЛАМАБАД, 24 мая. /ТАСС/. Пожарные автомобили и кареты скорой помощи не смогли оперативно приехать на место крушения самолета Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" близ города Карачи из-за крайне плотной застройки в районе авиакатастрофы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в благотворительной организации GDC, сотрудники которой одними из первых прибыли на место крушения для помощи спасателям.

"Пожарные автомобили, выехавшие на место крушения самолета, не смогли оперативно добраться на место ЧП, - сообщил один из сотрудников организации Хафмин Раза. - Район падения самолета застроен очень плотно, у пожарных ушло много времени на дорогу из-за проблем с маневрированием в условиях плотной застройки и узких улиц". "Всего в тушении пожара принимало участие порядка четырех-пяти автомобилей", - добавил он.

"Кареты скорой помощи также столкнулись с затруднениями на месте ЧП, - отметил Раза. - Многие из них просто не могли развернуться и разъехаться".

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение с птицами.