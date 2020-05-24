Пожар в ангаре с топливными брикетами в Ленинградской области потушен

ТАСС, 24 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре, где находится производство топливных брикетов из прессованных опилок, в деревне Гостилицы Ленинградской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18:58 пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье загорелся отдельно стоящий кирпичный ангар, в котором находится производство топливных брикетов из прессованных опилок. Пожар был локализован на площади 800 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.