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Пожар в ангаре с топливными брикетами в Ленинградской области потушен

Площадь возгорания составила 800 кв. м

ТАСС, 24 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре, где находится производство топливных брикетов из прессованных опилок, в деревне Гостилицы Ленинградской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18:58 пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье загорелся отдельно стоящий кирпичный ангар, в котором находится производство топливных брикетов из прессованных опилок. Пожар был локализован на площади 800 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.

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