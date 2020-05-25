Эксперты Airbus прибудут в Карачи для расследования авиакатастрофы

ИСЛАМАБАД, 25 мая. /ТАСС/. Представители завода-изготовителя Airbus прибудут вечером 25 мая в пакистанский город Карачи для оказания технической помощи комиссии по расследованию причин крушения самолета Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана". Об этом в понедельник ТАСС рассказал представитель пакистанской авиакомпании Абдулла Хан.

"Группа специалистов будет состоять из 4 человек", - сообщил Хан. "Специалисты будут задействованы на двух направлениях, - добавил представитель авиаперевозчика. Первое - расшифровка бортовых самописцев, второе - оказание технической помощи комиссии по расследованию".

В субботу министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что специальная комиссия по расследованию причин крушения самолета завершит расследование в течение трех месяцев. "Я обещаю, что расследование будет прозрачно, - заявил министр. - Мы постараемся завершить все процедуры в трехмесячный срок".

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек.