Пожар на складе с пластиком в Ростовской области локализовали

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Возгорание на складе пластиковых изделий в городе Батайске Ростовской области локализовали. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненным данным, в 11:17 мск пожар локализован на площади 400 кв. м. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в ведомстве.

Как сообщил журналистам врио начальника регионального главка МЧС генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в 10:11 мск в Батайске произошел пожар на складе по производству пластиковых изделий на площади 500 кв. м. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В новость внесены изменения (12:12 мск) - добавлен третий абзац.