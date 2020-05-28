СК проводит проверку после нападения устроивших стрельбу мужчин на полицейского в Чехове

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту нападения на полицейского нескольких участников пьяной компании из более чем 20 человек, устроивших стрельбу в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

25 мая полицейские выехали на улицу Энергетиков в Чехове после сообщения о нарушении тишины и стрельбе. Там они обнаружили группу молодых людей из пяти человек, в дальнейшем к ним присоединились порядка 20 нетрезвых людей, которые вели себя агрессивно. На неоднократные требования полицейских предъявить документы они отвечали отказом.

"Мужчины стали выкрикивать в адрес сотрудников оскорбительные выражения в форме грубой нецензурной брани, от нескольких человек последовали удары по лицу полицейского. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются личности всех присутствовавших, а также роли каждого в совершенных преступлениях", - сообщили в ГСУ, добавив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее были задержаны шестеро участников стрельбы. Предположительно, выстрелы производились из охолощенного автомата, который в настоящее время отправлен на исследование. В отношении местного жителя 2001 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), СК будет ходатайствовать перед прокурором о его передаче из полиции. Кроме того, пять человек будут привлечены к административной ответственности.