{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение пассажирского самолета в Пакистане

Французское бюро по авиакатастрофам расшифрует самописцы упавшего в Пакистане A320

В результате крушения погибли 97 человек

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Эксперты Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (фр. BEA) займутся расшифровкой бортовых самописцев с упавшего возле Карачи самолета Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении бюро.

На эту тему
Крушение Airbus A320 в Пакистане. Главное

"Бюро получило запрос от Пакистана на восстановление и извлечение информации из речевого самописца и регистратора полетных данных во Франции", - отметило BEA в своем Twitter.

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" 22 мая потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На его борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек.

Теги
ПакистанФранцияКрушение пассажирского самолета в Пакистане
Еще три человека стали обвиняемыми по делу о фото нацистов на акции "Бессмертный полк"
Читать полностью