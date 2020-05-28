Работа сервера СПбГУ восстановлена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники компании "Ростелеком" восстановили работу онлайн-сервисов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которые ранее отключились из-за обрыва оптоволоконного кабеля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе вуза.

"Представители компании "Ростелеком" завершили восстановительные работы. Работа системы полностью восстановлена", - сказал собеседник агентства.

Сбой случился 27 мая в 08:30. Авария произошла в районе поселения Низино в Ленинградской области. Это привело ко временному отключению большей части сервисов СПбГУ, в результате чего доступ к ним временно утратили все пользователи, в том числе обучающиеся, находящиеся за рубежом. На время ремонтных работ доступ к интернету для сотрудников и студентов СПбГУ был организован по резервной схеме.