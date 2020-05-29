В Астрахани застрявший под мостом через Волгу паром сняли с мели

АСТРАХАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Грузопассажирский паром "Композитор Рахманинов", застрявший под мостом через Волгу в Астрахани, сняли с мели. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области в пятницу.

"В 16:55 (15:55 мск) судно сняли с мели, его пробуксировали, все хорошо", - сказали в пресс-службе.

Грузопассажирский паром с 17 членами экипажа застрял под мостом через Волгу в Астрахани в среду, носовой частью судно село на мель. Пострадавших и погибших нет, паром не поврежден, мост продолжил работать в штатном режиме.