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Беспорядки в Миннесоте

ФБР обратилось к гражданам за видеозаписями ареста Флойда для прояснения обстоятельств

Бюро просит жителей Миннеаполиса передать им фотографии или видео того, что произошло до, во время или после инцидента

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США обратилось к населению с просьбой передать фотографии и видео, способные прояснить обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими в городе Миннеаполисе (штат Миннесота).

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Об этом сообщило в пятницу в своем Twitter отделение ФБР в Миннеаполисе.

"ФБР просит общественность оказать помощь в расследовании обстоятельств смерти Джорджа Флойда в понедельник, 25 мая, в Миннеаполисе. Если у вас есть информация, фотографии или видео того, что произошло до, во время или после инцидента, пожалуйста, передайте их сюда", - написало отделение бюро.

ФБР разместило ссылку на сайт, предназначенный для желающих дать наводку органам правопорядка.

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