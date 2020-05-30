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Беспорядки в Миннесоте

Трамп попросил Минюст ускорить расследование смерти афроамериканца в Миннесоте

Президент США выразил соболезнования семье Джорджа Флойда

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что попросил американское министерство юстиции ускорить расследование смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота).

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"Мы выражаем самые глубокие и искренние соболезнования семье Джорджа Флойда. Это ужасно <...> Я попросил Минюст ускорить расследование его смерти", - сказал глава государства на встрече с руководством американских компаний в Белом доме. Он сообщил, что пообщался по телефону с членами семьи афроамериканца.

По словам Трампа, он не хочет, чтобы ситуация в Миннеаполисе "погрузилась в анархию и хаос". Он добавил, что в городе есть "мародеры", которые нарушают закон и "пытаются заглушить голос мирных протестующих".

Ни один из участников встречи в Белом доме, среди которых была координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс, не носил медицинскую маску.

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в Миннесоте
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