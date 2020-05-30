СМИ: губернатор Джорджии ввел режим ЧС в одном из округов штата из-за протестов

ТАСС, 30 мая. Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил в субботу о введении режима чрезвычайной ситуации в округе Фултон с административным центром в Атланте, где происходят протесты возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом сообщила телекомпания NBC .

Политик добавил, что такое решение было принято по просьбе мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс. В соответствии с ним до 500 членов Нацгвардии США немедленно отправятся в город, чтобы защищать его жителей и их собственность.

Как ранее информировало агентство Associated Press (AP), участники демонстрации в Атланте разбили окна штаб-квартиры CNN, закрасили логотип телекомпании у входа, забросали полицейских пустыми бутылками, сожгли американский флаг и призывают блюстителей порядка увольняться в знак протеста против произвола, допущенного их коллегами в Миннеаполисе. Собравшиеся игнорируют приказ властей разойтись и прекратить беспорядки. По крайней мере семеро зачинщиков задержаны.

В ходе пресс-конференции мэр Атланты призвала протестующих немедленно разойтись по домам и добиваться необходимых преобразований путем волеизъявления на выборах. Она обвинила демонстрантов в том, что они своими действиями позорят имя борца за права темнокожего населения страны Мартина Лютера Кинга (1929-1968), родившегося в этом городе.