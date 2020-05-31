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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

СМИ: Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину

По данным агентства ISNA, причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана

ТЕГЕРАН, 31 мая. /ТАСС/. Иранские власти решили не отправлять бортовые самописцы сбитого по ошибке в январе пассажирского самолета на Украину. Об этом сообщает в воскресенье агентство ISNA.

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Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Агентство уточняет, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция.

12 марта официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что бортовые самописцы будут расшифрованы на Украине или во Франции.

Теги
УкраинаИранФранцияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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