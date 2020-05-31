В Оренбуржье СК проверит действия полицейских и органов опеки при изъятии детей из семьи

ОРЕНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Следователи начали проверку данных о принудительном изъятии детей из многодетной семьи в Домбаровском районе Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области по результатам выявления в ходе мониторинга средств массовой информации видеозаписи о принудительном изъятии малолетних детей из места их проживания в Домбаровском районе Оренбургской области 27 мая 2020 года инициировано проведение доследственной проверки. Так, по поручению руководителя следственного управления Зудермана В. Д. инициирована передача из органов полиции материалов по заявлению отца малолетних в отношении должностных лиц органов полиции, а также органов опеки и попечительства муниципального образования в связи с фактом принудительного изъятия детей", - сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что четверо из пяти детей, воспитывающихся в этой семье, были изъяты на основании постановления главы Домбаровского района из-за угрозы обрушения потолочного перекрытия в жилище семьи. "Вместе с тем с учетом применения физической силы в момент изъятия детей, а также наличия соответствующего заявления родителя малолетних следователям предстоит дать процессуальную оценку действиям каждого должностного лица", - уточняется в сообщении.

Детей отвезли в медицинское учреждение, где они находятся под присмотром врачей и социальных педагогов, добавили в ведомстве. Признаков вреда здоровью детей не выявлено.

Ранее в местных СМИ появилось видео, на котором снят момент изъятия детей. У женщины силой отнимают плачущих малышей, надевая наручники матери, которая отказалась отдавать их пришедшим в дом полицейским и представителям органов опеки. Прокуратура Домбаровского района начала проверку с целью дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей, изучаются обстоятельства произошедшего, поведение родителей, их образ жизни и жилищные условия семьи.

По данным полиции, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области сообщили, что семье ранее выделялись деньги на ремонт, который не был проведен.