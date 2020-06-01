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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Около 150 человек арестованы в результате протестов в Миннеаполисе

Их арестовали за нарушения комендантского часа

ТАСС, 1 июня. Около 150 демонстрантов были арестованы в воскресенье на акциях протеста в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. Об этом сообщило управление общественной безопасности штата.

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"Около 150 человек были арестованы за нарушения комендантского часа на [автомагистрали] I-35W и улице Вашингтон-авеню после того, как проигнорировали призывы расходиться", - говорится в публикации управления в Twitter.

По сообщениям местной телекомпании FOX 9, после наступления комендантского часа в 20:00 (04:00 мск) группа демонстрантов вернулась на трассу I-35W, где днем проходил мирный протест, и продолжила акцию. Полиция штата оттеснила протестующих с проезжей части и задержала часть из них.

Теги
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