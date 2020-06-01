Около 150 человек арестованы в результате протестов в Миннеаполисе

ТАСС, 1 июня. Около 150 демонстрантов были арестованы в воскресенье на акциях протеста в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. Об этом сообщило управление общественной безопасности штата.

"Около 150 человек были арестованы за нарушения комендантского часа на [автомагистрали] I-35W и улице Вашингтон-авеню после того, как проигнорировали призывы расходиться", - говорится в публикации управления в Twitter.

По сообщениям местной телекомпании FOX 9, после наступления комендантского часа в 20:00 (04:00 мск) группа демонстрантов вернулась на трассу I-35W, где днем проходил мирный протест, и продолжила акцию. Полиция штата оттеснила протестующих с проезжей части и задержала часть из них.