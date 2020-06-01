Поджоги и разбитые витрины. Мирные протесты в Вашингтоне переросли в погромы

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Волна протестов в Вашингтоне, вызванная убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, за воскресенье лишь усилилась - как по масштабам, так и по степени общественного напряжения.

Введение мэром города Мюриэл Боузер комендантского часа и привлечение Национальной гвардии, казалось, вынудило демонстрантов как можно скорее выразить свое мнение и эмоции в связи с гибелью Флойда. Форма протеста стала ожесточеннее: к пластиковым бутылкам и камням добавились поджоги и разбитые витрины.

Во время дневной пресс-конференции глава столичной полиции Питер Ньюсэм заявил, что власти уважают мирный протест, но не приемлют разрушение собственности и насилие.

Мирный марш

В воскресенье протест начался с мирного марша: толпа шла по центральным улицам американской столицы, постепенно разрастаясь. У многих в руках были плакаты с различными лозунгами: "Я не представляю угрозу", "Молчание - насилие", "Никакого мира, пока не будет справедливости".

По сравнению с предыдущим днем на зданиях появилось еще больше протестных граффити, автобусные остановки и различные постройки изрисованы анархистскими и леворадикальными символами, опрокинуты клумбы.

Сам президент США Дональд Трамп в Twitter обвинил в беспорядках в других городах анархистов, к которым причислил и движение "Антифа", пообещав признать последних террористической организацией.

Как и в субботу, некоторые из протестующих бесплатно раздавали другим участникам акции воду и молоко. Последнее демонстранты используют, чтобы промывать глаза и лицо после воздействия слезоточивого газа. Полиция не вмешивалась и лишь перекрывала улицы.

Обострение протестов

Приблизившись насколько возможно к Белому дому, демонстранты рассредоточились по Лафайет-сквер. Периодически в правоохранителей летели бутылки и другие предметы, стражи порядка в ответ обстреливали участников так называемыми перечными шариками со слезоточивым веществом. Это провоцировало панику, толпа на некоторое время отступала, но вскоре возвращалась.

Менее активные демонстранты устраивали трансляции для друзей, пели под гитару. Небольшая компания собралась вокруг саксофониста, исполнившего песню итальянских партизан "Белла чао".

Пока все службы сдерживали обстановку около Лафайет-сквер, на соседних улицах группа неизвестных в темных одеждах начала громить магазины. В частности, молодые люди разбили стеклянную входную дверь ювелирного салона, выбили металлическую решетку и ворвались внутрь. Были разбиты витрина дорогого ресторана, а также дверь расположенного поблизости салона оптики.

На улицах вскоре начались поджоги. В сторону центра с окраин стали стягиваться дополнительные патрули полиции.