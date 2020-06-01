В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали жителя Татарстана, подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика, чье тело обнаружили в минувшие выходные. По предварительным данным, мужчина был знаком с ребенком, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

Ранее прокуратура республики сообщила, что тело ребенка с травмой головы было обнаружено на берегу пруда в селе Актаныш.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний знакомый мальчика, с которым он уехал кататься на велосипедах", - говорится в сообщении.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и состоит на учете врача-психиатра. Подозреваемый признал причастность к совершению преступления и показал место, где спрятал тело.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Актанышского района по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова начала проверку в местных органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.