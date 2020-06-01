Суд продлил домашний арест экс-полицейскому, признавшему вину по делу Голунова

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 7 сентября срок домашнего ареста бывшему полицейскому Денису Коновалову, признавшему вину по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет- издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста в отношении Коновалова до 7 сентября", - сказала пресс-секретарь суда.

Как ожидается, 2 июня суд рассмотрит ходатайство СК о продлении срока содержания под стражей в отношении еще четверых бывших полицейских.

Дело Голунова и дело полицейских

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале Голунов сообщил, что получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование.