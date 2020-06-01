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Пожарные локализовали возгорание на территории Шебекинского химзавода под Белгородом

Власти округа заявили, что в ближайшее время демонтируют сгоревшее здание

ТАСС, 1 июня. Пожар на территории неэксплуатируемого Шебекинского химического завода в Белгородской области локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Шебекенского городского округа в понедельник.

"Произошло возгорание старого здания, расположенного на территории бывшего химзавода. Здание принадлежит организации ООО "Согласие Строй-Инвест", зарегистрированной в Москве. Огнем повреждены перекрытия и кровля. Пожар локализован", - сообщили в пресс-службе.

В администрации округа пояснили, что сгоревшее здание не эксплуатировалось собственником и никак не охранялось, из-за этого туда могли проникнуть посторонние и устроить пожар. Власти уже заявили, что в целях безопасности демонтируют здание.

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