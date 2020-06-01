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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Полиция задержала 11 человек, устроивших погромы в Монреале

Акция протеста после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда прошла также в Торонто 30 мая

ОТТАВА, 1 июня. /ТАСС/. Полиция Монреаля задержала 11 участников погромов, которые произошли в канадском городе по завершении акции против убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

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Акция проходила в воскресенье, но после ее завершения некоторые участники начали бить витрины магазинов, в том числе салонов мобильной связи. В результате полиция задержала 9 человек за кражу со взломом, один протестующий задержан за применение оружия и еще один - за хулиганство.

В субботу аналогичная акция прошла и в канадском Торонто, но завершилась без происшествий.

В Миннесоте и ряде других американских штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.

На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре афроамериканец умер в больнице.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

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КанадаСШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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