Полиция задержала 11 человек, устроивших погромы в Монреале

ОТТАВА, 1 июня. /ТАСС/. Полиция Монреаля задержала 11 участников погромов, которые произошли в канадском городе по завершении акции против убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC .

Акция проходила в воскресенье, но после ее завершения некоторые участники начали бить витрины магазинов, в том числе салонов мобильной связи. В результате полиция задержала 9 человек за кражу со взломом, один протестующий задержан за применение оружия и еще один - за хулиганство.

В субботу аналогичная акция прошла и в канадском Торонто, но завершилась без происшествий.

В Миннесоте и ряде других американских штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.

На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре афроамериканец умер в больнице.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.