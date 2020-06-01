В Миннесоте сократят число поддерживающих порядок бойцов Национальной гвардии США

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Власти Миннесоты приняли решение снять с части бойцов Национальной гвардии США обязанности по поддержанию порядка в свете протестов. Об этом заявил в понедельник губернатор данного американского штата Тим Уолз на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

Как он отметил, вскоре часть бойцов Национальной гвардии США "вернется домой". "Этот процесс вскоре начнется", - сказал Уолз.

Официальный представитель Национальной гвардии США в Миннесоте Джон Дженсен уточнил, что "часть ее бойцов вернутся в свои города и казармы". Он отметил, что выполнение данного плана начнется в течение нескольких часов и может "быть ускорено в свете улучшения ситуации в сфере безопасности" в штате.

Дженсен сообщил, что в настоящее время в штате "мобилизованы более 7 тыс. бойцов Национальной гвардии США". По его словам, в первую очередь будут выведены те подразделения, которые не задействованы в обеспечении порядка в городе Миннеаполис и соседнем Сент-Поле.

Уолз на пресс-конференции также отметил, что в указанных двух городах еще в течение двух суток будет действовать с 22:00 до 4:00 комендантский час. В последние дни он начинался в 20:00 и продолжался до 6:00.