Сотрудник ФСБ заявил, что на фигуранта по делу "Сети" в Петербурге не оказывалось давление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Следователь УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Геннадий Беляев на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге заявил, что фигурант дела о террористической организации "Сеть" Виктор Филинков добровольно давал показания на стадии следствия, передает корреспондент ТАСС.

На одном из предыдущих судебных заседаний Филинков заявлял, что на стадии следствия давал признательные показания под давлением правоохранительных органов, свою вину он не признает. На заседании во вторник судья Роман Муранов спросил у Беляева, добровольно ли Филинков давал показания.

"Да", - ответил следователь УФСБ.

Свидетель также отметил, что непроцессуальные методы воздействия на Филинкова не оказывались. Ранее Второй Западный окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты Филинкова о допросе сотрудников ФСБ, на которых ранее жаловался подсудимый. В их числе был следователь Беляев.

Адвокаты Филинкова и фигуранта Юлия Бояршинова организовали онлайн-трансляцию заседания с мобильного телефона. Слушатели в здания судов города не допускаются, таким образом, дело "Сети", выездное рассмотрение по которому судьи Второго Западного окружного военного суда из Москвы возобновили 25 мая в Петербурге, проходит без слушателей. Кроме того, в понедельник онлайн-трансляцию заседания организовала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

О деле "Сети"

Оба фигуранта из Петербурга обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от 6 до 18 лет были осуждены семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.