СМИ: стрелявшему по полицейским во время демонстрации предъявлены обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Обвинения в покушении на убийство предъявлены жителю Сент-Пола (штат Миннесота), открывшему в минувшую субботу стрельбу по полицейским во время демонстрации протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на окружного прокурора Майкла Фримэна.
По данным телекомпании, обвиняемый, 27-летний Джалил Сталлинг, в ответ на использование полицейскими нелетального оружия произвел 3-4 выстрела по ним, а потом попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Рядом с тем местом, откуда велась стрельба, полицейские обнаружили пистолет Mini Draco. Прокуратура обратилась в суд с просьбой установить для Сталлинга залог в размере $500 тыс.