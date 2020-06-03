{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

СМИ: стрелявшему по полицейским во время демонстрации предъявлены обвинения

Прокуратура обратилась в суд с просьбой установить для Сталлинга залог в размере $500 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Обвинения в покушении на убийство предъявлены жителю Сент-Пола (штат Миннесота), открывшему в минувшую субботу стрельбу по полицейским во время демонстрации протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на окружного прокурора Майкла Фримэна.

На эту тему
Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

По данным телекомпании, обвиняемый, 27-летний Джалил Сталлинг, в ответ на использование полицейскими нелетального оружия произвел 3-4 выстрела по ним, а потом попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Рядом с тем местом, откуда велась стрельба, полицейские обнаружили пистолет Mini Draco. Прокуратура обратилась в суд с просьбой установить для Сталлинга залог в размере $500 тыс.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
В России с начала 2020 года произошло восемь аварий с маломерными судами
Как сообщили в МЧС, всего на учете госинспекции состоят почти 1,5 млн судов
Читать полностью