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ABC: в результате стрельбы в Нью-Йорке убит один человек

Еще несколько человек пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские открыли огонь на поражение, убив во вторник человека, открывшего стрельбу по людям в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники.

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По их сведениям, подозреваемый после 21:00 (04:00 мск среды) применил огнестрельное оружие, попав в двух человек. Прибывшие на место событий полицейские тяжело ранили этого человека, который позднее умер. Во время инцидента пострадали два стража порядка.

Обстановка в Нью-Йорке накалена, в ночь на вторник сотрудники правоохранительных органов задержали в ходе беспорядков, сопровождавшихся в центре Манхэттена грабежами, около 700 человек. Поводом для беспорядков стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая во время задержания его полицией в Миннеаполисе.

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