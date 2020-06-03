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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Северной Каролине на акции протеста арестован человек с винтовкой

Как сообщили в полиции, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить спецсредства для разгона лиц, бросавших в них бутылки и камни

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Участник акции протеста был арестован во вторник в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина) за ношение винтовки AR. Об этом сообщило в своем Twitter местное управление полиции.

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"Протестующий только что был арестован с винтовкой AR и двумя магазинами, рассчитанными на 30 патронов каждый", - информировало управление.

Оно сообщило также, что полицейские были вынуждены применить спецсредства для разгона лиц, бросавших в представителей органов правопорядка бутылки и камни. "Протестующим неоднократно приказывали разойтись после нападений с применением бутылок, камней и химических веществ. Полицейские предоставили множество путей, чтобы протестующие могли покинуть район. После отказа разойтись были применены химвещества для защиты полицейских и населения", - уточнило управление полиции.

Органы правопорядка проводят служебную проверку соблюдения полицейскими инструкции во время демонстрации.

Во многих штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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