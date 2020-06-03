Директора водоканала в Ленобласти задержали по делу о превышении полномочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Директора муниципального предприятия "Водоканал Кировского района" в Ленинградской области задержали после обысков по делу о превышении полномочий с ущербом более 630 млн рублей, сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по региону.

"[Она] задержана по статье 91 УПК. Мера [пресечения] пока не избрана", - сказала представитель ведомства.

Во вторник полиция, сотрудники СК и ФСБ пришли с обысками в "Водоканал Кировского района" по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, директор муниципального предприятия заключала экономически необоснованные договоры. Это, по мнению следователей, привело к тому, что у предприятия образовалась задолженность на сумму свыше 634 млн рублей перед другими компаниями, а на сам водоканал подали иск о банкротстве. Подозреваемой по делу стала директор предприятия. Ее имя в СК не называли, по данным официального сайта учреждения его директором является Марина Сойтонен.