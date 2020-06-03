В петербургской больнице им. Боткина при возгорании не сработала пожарная сигнализация

ТАСС, 3 июня. Автоматическая пожарная сигнализация не сработала в момент возгорания в инфекционной больнице им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге, где в среду погиб один пациент. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах города.

"Автоматическая пожарная сигнализация не сработала, причина выясняется", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что она могла быть неисправной либо была отключена. Пожар произошел рано утром в среду в старом корпусе больницы на улице Миргородской. Пожар, общая площадь которого составила 5 кв. м, был потушен силами персонала больницы.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, возгорание возникло в инфекционном боксе из-за курения в постели пациента. Возникло тление постельных принадлежностей. Мужчина получил отравление продуктами горения и погиб.